Trump: "Una escuela sin armas es un imán para las personas malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber propuesto entregarles armas a los profesores para evitar los tiroteos en las escuelas y aseguró que sólo se trata de una posibilidad que se está manejando.

"Nunca dije 'den armas a los profesores' como aseguraron las noticias falsas de CNN y NBC. Lo que dije fue ver la posibilidad de 'entregar pistolas a profesores expertos en armas, con entrenamiento militar o entrenamiento especial, sólo a los mejores'", escribió en su cuenta de Twitter.

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

"El 20% de los maestros, mucho, ahora podría responder de vuelta si un enfermo salvaje llegara a la escuela con malas intenciones. Los maestros altamente capacitados también servirían para disuadir a los cobardes que hacen esto. Mucho más activos a un costo mucho menor que los guardias. Una escuela 'sin armas' es un imán para las personas malas", agregó.

....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

En un tercer mensaje, Trump escribió que "la historia muestra que los tiroteos en las escuelas duran un promedio de tres minutos”. A los policías y personal de emergencia les toma aproximadamente entre 5 y 8 minutos en llegar al sitio del crimen. Profesores / entrenadores altamente capacitados, expertos en armas, resolverían el problema de manera instantánea, antes de que llegue la policía", escribió.

....History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

"Si un potencial 'tirador enfermo' sabe que una escuela tiene un gran número de profesores (y otros) con armas que dispararán instantáneamente, el enfermo NUNCA atacará esa escuela. Los cobardes no irán allí... problema resuelto. Debe ser ofensivo, ¡la defensa por sí sola no funcionará!", sumó.