Trump se desdice y ahora cree que Rusia intervino en las elecciones presidenciales

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se retractó de su declaración en la conferencia conjunta con Vladimir Putin y expresó su confianza en los servicios de inteligencia de su país, que acusaron a Rusia de interferir en las elecciones de 2016.

"Tengo una confianza absoluta en las agencias de inteligencia. Acepto la conclusión de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, aunque no tuvieron efecto alguno en el resultado ni hubo colusión" con su equipo de campaña, dijo desde la Casa Blanca.

Durante la comparecencia con el mandatario ruso, Trump dijo que creía en la versión del Kremlin. "Mi gente, Dan Coats (director nacional de Inteligencia) y otros, vinieron a mí y me dijeron que creían que era Rusia. El presidente Putin dice que no es Rusia. Le diré que no veo ninguna razón por la que debería serlo, pero realmente quiero ver el servidor, tengo confianza en ambas partes", afirmó.

Para explicar sus dos declaraciones, el jefe de la Casa Blanca aseguró que todo se trató de un lapsus del lenguaje. "He mirado la transcripción y he visto que donde dije 'no veo ninguna razón por la que debería serlo' quería decir no veo ninguna razón por la que 'no debería' serlo. Creí que debía clarificar esto", afirmó.