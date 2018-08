Trump responsabilizó a "malas leyes medioambientales" por incendio más grande de la historia

Las autoridades de California señalaron que el llamado incendio Mendocino Complex, que ha devorado 114.800 hectáreas en 11 días, es el más grande del que se tiene registro en la historia.

Este supera el récord anterior ocurrido hace sólo ocho meses al norte de Los Ángeles, bautizado como incendio Thomas, donde se combinaron las altas temperaturas y el fuerte viento del desierto en diciembre.

Según informa El País, el fuego del siniestro actual es resultado de dos focos, Ranch y River, y abarca una gigantesca zona forestal entre los lagos Clear, Pilsbury y Mendocino, afectando tres condados al norte de San Francisco.

El subjefe de bomberos de California, Scott McLean, señaló a Los Angeles Times que el incendio "es extremadamente rápido, extremadamente agresivo y extremadamente peligroso".

Hasta ahora, el fuego ha consumido un total de 75 casas y 68 estructuras de otro tipo. Otras 11.300 continúan amenazadas por el fuego que se reavivó este lunes por el alza de las temperaturas.

Contra el siniestro, hay más de 3.900 personas combatiéndolo, quienes cuentan con 15 helicópteros y 93 camiones. Mientras que prácticamente cuatro condados completos han sido evacuados.

Según los pronósticos, se espera que la situación no mejore durante esta semana debido al viento y el calor.

En medio de la tragedia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó en su cuenta de Twitter que los incendios "se están haciendo peores debido a las malas leyes medioambientales que no permiten que gran cantidad de agua que está lista sea utilizada".

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading!