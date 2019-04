Trump recomienda a Boeing cambiar el nombre del Boeing 737 Max

Donald Trump recomendó a Boeing cambiar el nombre de su modelo 737 Max, luego de los accidentes que ha protagonizado en los últimos meses.

"¿Qué se yo de marketing? Quizás nada (¡aunque llegué a presidente!), pero si fuera Boeing ARREGLARÍA el Boeing 737 MAX, añadiría formidables mejoras adicionales, y daría una NUEVA IMAGEN al avión con un nuevo nombre. Ningún producto ha sufrido tanto como este. Pero, bueno, ¿qué se yo de todo esto?", escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?