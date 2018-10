Trump promete un "castigo severo" si Arabia Saudita está detrás de desaparición de periodista

El presidente estadounidense, Donald Trump, con un “castigo severo” si se comprueba que Arabia Saudita está detrás de la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi.

"Vamos a llegar al fondo de esto y habrá un castigo severo", dijo Trump al canal CBS, según extractos difundidos este sábado.

"En este momento, ellos lo niegan y lo niegan vehementemente. ¿Podría ser ellos? Sí", agregó el mandatario en la entrevista, que será difundida en su totalidad el domingo.

Khashoggi, un colaborador del Washington Post y crítico del gobierno de Riad, no ha sido visto desde que ingresó en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre.

