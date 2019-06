Trump promete 'sacar a millones de extranjeros ilegales' de Estados Unidos la próxima semana

Donald Trump anunció que la agencia de Inmigración deportará de Estados Unidos a "millones" de extranjeros que entraron al país de forma irregular y que Guatemala se apresta a firmar un acuerdo de tercer país seguro.

"La próxima semana ICE (la agencia de Inmigración y Control de Aduanas) va a comenzar el proceso de sacar a millones de extranjeros ilegales que encontraron formas ilícitas de entrar a Estados Unidos", escribió en su cuenta de Twitter.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......