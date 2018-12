Trump prepara retiro de tropas en Siria y da por derrotado al ISIS

Donald Trump ha decidido no esperar más y comenzar la retirada de las tropas estadounidenses en Siria al dar por derrotado al grupo terrorista autodenominado Estado Islámico.

El repliegue, que el presidente promete desde antes de llegar a la Casa Blanca, genera recelos dentro del propio Pentágono, que teme un rebrote terrorista y una mayor influencia iraní en la zona. Después de siete años y medio millón de muertos, la guerra civil siria sigue siendo un polvorín, con múltiples frentes abiertos, y un adiós de Washington deja varios interrogantes.

Fuentes anónimas del Departamento de Defensa informaron este miércoles de que el Gobierno está planeando la retirada inmediata y total de los aproximadamente 2.000 soldados desplegados en el territorio, una medida polémica en Washington, pero que el propio presidente se encargó de confirmar de forma implícita en su cuenta de Twitter: "Hemos derrotado al ISIS en Siria, la única razón por la que estar allí durante mi presidencia", escribió.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

No hay, sin embargo, información clara sobre la fecha o la progresividad de este repliegue. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, explicó en un comunicado que algunas tropas ya han empezado a regresar a casa en el marco de una "transición hacia la siguiente fase de esta campaña". Mientras, un portavoz del Pentágono resaltó que por el momento el Ejército sigue trabajando con sus socios en la zona. "La coalición ha liberado el territorio en manos del ISIS, pero la campaña contra el ISIS no ha acabado", dijo. Fuentes de Defensa informaron en distintos medios de que la decisión ya estaba tomada o en consideración, aunque los bombardeos contra el Estado Islámico continuarían.

Importantes senadores republicanos, del mismo partido político que Trump, criticaron la medida con Lindsey Graham asegurando que es "un enorme error a lo Obama", o Marco Rubio señalando que "el rápido retiro causará que los kurdos y las Fuerzas Democráticas Sirias dejen de pelear contra ISIS, y entregará Siria a los más grandes enemigos de Israel".

Withdrawal of this small American force in Syria would be a huge Obama-like mistake. https://t.co/atsjHUyJlB

Hasty withdrawal from #Syria will cause Kurds & SDF to end fight against ISIS & turns Syria over to Israel’s greatest enemies.



This is a terrible mistake.



It will have grave consequences for the U.S. & Israel & great benefit for ISIS, Iran & Hezbollahhttps://t.co/ljbwH0kIKO