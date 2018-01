Trump negó haber dicho que Haití es un "país de mierda"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, negó haber calificado a Haití como un "país de mierda", durante una reunión en la Casa Blanca con parlamentarios para discutir temas migratorios.

"Nunca dije nada despectivo de los haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con problemas. Nunca dije 'Sáquenlos de aquí'. Inventado por los demócratas", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Tengo una relación maravillosa con los haitianos. Probablemente debería grabar reuniones futuras. Desafortunadamente, ¡no hay confianza!”, agregó en el mismo mensaje.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!