Trump: 'El único problema que tiene nuestra economía es la Reserva Federal'

Donald Trump aseguró que el "único problema" de la economía de Estados Unidos en la Reserva Federal, luego que el organismo regulador anunciara, la semana pasada, un alza en la tasa de interés.

"El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. No tienen dotes para el mercado, no entienden las necesarias guerras comerciales o un dólar fuerte o incluso los cierres (de Gobierno) demócratas por la frontera", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente afirmó que el ente es "como un buen golfista que no puede marcar porque no tiene toque, no sabe golpear en corto".





Durante el fin de semana, los medios estadounidenses reportaron que Trump había discutido la posibilidad de destituir al presiente de la Reserva, Jerome Powell, luego que este anunciara que, por unanimidad, el organismo había decidido elevar el rango de la tasa de interés en 2,25%-2,50%.