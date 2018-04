Trump ejecutará la "Opción Nuclear" para terminar con el acuerdo DACA

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este domingo que estaría por llevar a cabo la "Opción Nuclear" de terminar el trato de DACA que él y los republicanos habían ofrecido al liderazgo demócrata que permitiría a cientos menores de edad (Dreamers) que ingresaron de manera ilegal al país permanecer en él.

"Los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a las ridículas leyes liberales (demócratas) como Catch & Release. Volverse más peligroso. Se acercan las caravanas. Los republicanos deben ir a la Opción Nuclear para aprobar leyes estrictas AHORA MISMO. ¡NO MÁS TRATO DACA!", publicó.

Trump originalmente invalidó DACA en septiembre, dando al Congreso hasta el 5 de marzo un plan para los "Dreamers" que también acomodaba las reformas de la política de inmigración previstas por el mandatario, como un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

Originalmente, Obama presentó la política de DACA en una orden ejecutiva en junio de 2012 como una medida temporal provisional para dar tiempo al Congreso de tomar las medidas pertinentes sobre la inmigración.

