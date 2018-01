Trump dispuesto a hablar con Kim Jong-un: "Siempre he creído en el diálogo"

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo que está abierto a conversar con el gobernante norcoreano Kim Jong Un, y confió en que haya avances en las próximas conversaciones entre las Coreas.

"Por supuesto, siempre he creído en el diálogo. Absolutamente lo sostendría, yo no tendría ningún problema con eso para nada", dijo.

"Kim sabe que no me ando con bobadas. No me ando con eso, ni siquiera tantito, ni 1% siquiera. El lo sabe", agregó Trump.

El Mandatario, sin embargo, aseguró de inmediato que cualquier diálogo estaría sujeto a condiciones, sin detallarlas.

Corea del Norte y del Sur sostendrán el martes 9 de enero sus primeras conversaciones formales en más de dos años en una localidad fronteriza en un intento por encontrar alternativas de cooperación con vistas a los Juegos Olímpicos de Invierno que se efectuarán en el sur y para mejorar los vínculos entre ambos estados.

"Ahora habrán de examinar asuntos de los Juegos Olímpicos. Es un comienzo, un gran comienzo", declaró Trump durante una sesión de preguntas y respuestas después de las reuniones que sostuvo con los líderes republicanos del Congreso y miembros del gabinete sobre la agenda legislativa del gobierno en 2018.