Trump dice que reunión con Kim Jong-un "podría" ocurrir el 12 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todavía es posible que la cita con Kim Jong-un se celebre el 12 junio en Singapur, tal como estaba estipulado en primera instancia, antes de que el mandatario norteamericano cancelara el encuentro por la "abierta hostilidad" de las últimas declaraciones de Corea del Norte.

"Vamos a ver qué pasa. Estamos hablando con ellos ahora. Incluso podría ser el 12... Queremos hacerlo", dijo Trump ante un grupo de periodistas.

Tras la suspensión del encuentro, en un comunicado publicado por la agencia estatal KCNA y firmado por el viceministro de Exteriores, Kim Kye-gwan, el régimen norcoreano dijo que mantenía la puerta abierta a retomar el diálogo con Estados Unidos "en cualquier momento".

"Nuestro compromiso de hacer todo lo que podamos por el bien de la paz y la estabilidad del mundo y de la península de Corea se mantiene sin cambios, estamos abiertos a ofrecerle tiempo y una oportunidad a EE.UU.".

A esto, Trump escribió en su cuenta de Twitter: "Muy buenas noticias recibir el cálido y productivo comunicado de Corea del Norte. Pronto veremos a dónde lleva, esperemos que a una larga y duradera prosperidad y paz. ¡Solo el tiempo (y el talento) lo dirá!".

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!