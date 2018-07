Trump dice que los medios que lo critican son los "reales enemigos del pueblo"

Donald Trump aseguró que la reunión con Vladimir Putin fue “un gran éxito”, obviando las críticas surgidas por negar que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016, pese a los informes de la inteligencia estadounidense.

El mandatario, que de regreso en la Casa Blanca se retractó y dijo que el Kremlin si había intervenido pero no en colusión con su campaña, afirmó que los cuestionamientos a la cita vienen de los medios que mienten, a los que llamó los “reales enemigos del pueblo”.

“Espero con gran interés nuestra segunda reunión y así podamos implementar alguna de las muchas cosas que discutimos”, escribió en su cuenta de Twitter.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........