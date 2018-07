Trump critica que su exabogado grabara conversación donde discutían pago a exmodelo Playboy

Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, filtró a CNN la grabación en la que ambos aparecen hablando antes de las elecciones de 2016 sobre un posible pago para silenciar a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien asegura haber tenido un romance con el actual presidente de Estados Unidos.

La grabación, cuya existencia reconoció el pasado viernes la defensa de Trump, la realizó Cohen a escondidas de su cliente.

En el registro, ambos hablan aparentemente sobre un posible pago a la empresa matriz del National Enquirer, que había comprado a la exmodelo de Playboy los derechos para publicar la historia por 150.000 dólares.

Cohen interviene en la conversación informando a Trump de que necesita crear una empresa "para la transferencia de toda esa información" sobre su "amigo David". Según medios estadounidenses, ese "amigo" llamado David puede ser David Pecker, presidente de American Media, Inc., la empresa matriz del tabloide National Enquirer.



Michael Cohen

A la sugerencia de Cohen, Trump pregunta "¿qué pago?", a lo que el abogado responde: "Tendremos que pagar".

Es entonces cuando se escucha a Trump decirle a Cohen: "Paga en efectivo", aunque según una transcripción de la conversación facilitada después por el abogado del presidente, Rudolph Giuliani, lo que realmente dijo es: "No pagues en efectivo".

Full audio: Presidential candidate Trump is heard on tape discussing with his attorney Michael Cohen how they would buy the rights to a Playboy model's story about an alleged affair Trump had with her years earlier, according to the audio recording " https://t.co/YmC0QuDqTx pic.twitter.com/fBbq7r1Lq9

El National Enquirer nunca publicó la historia de Karen McDougal.

El jefe de la Casa Blanca usó su cuenta de Twitter para referirse a la filtración. “¿Qué clase de abogado grabaría a su cliente? ¡muy mal! ¿Es está la primera, nunca había escuchado de ello antes? ¿Por qué la grabación terminó (cortó) tan abruptamente mientras yo estaba diciente presuntamente cosas buenas? He escuchado que hay otros clientes y reporteros que están grabados – podría ser eso? ¡Muy mal!”, escribió.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped - can this be so? Too bad!