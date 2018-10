Trump aseguró que está haciendo "todos los esfuerzos posibles" para frenar caravana de migrantes

Durante este domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que está haciendo "todos los esfuerzos posibles" para evitar que la abalanza de extranjeros ilegales crucen la frontera con México.



El comentario del mandatario es alusivo a la caravana de migrantes hondureños, la cual partió desde hace algunos días desde el país centroamericano con destino a Norteamérica.



"Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, EE.UU. los rechazará. ¡Los tribunales están pidiendo a EE.UU. que haga cosas que no son factibles!", afirmó.



Trump no se quedó allí en sus comentarios, puesto que también afirmó que "las caravanas son una desgracia para el Partido Demócrata. ¡Cambien las leyes de inmigración AHORA!".