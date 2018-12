Trump asegura que China acordó "reducir y remover" los aranceles para los autos estadounidenses

Donald Trump aseguró que China acordó “reducir y remover” los aranceles para los autos estadounidenses por debajo del 40 % que actualmente cobra Beijing, luego de alcanzar un pacto con el presidente Xi Jinping de suspender por 90 días la aplicación de nuevas tasas a los productos chinos.

“China acordó reducir y remover los aranceles para los autos que ingresan a China desde Estados Unidos. Actualmente la tarifa es de un 40 por ciento”, escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.