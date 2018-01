Trump anunció a los ganadores de sus premios a las noticias falsas

Donald Trump, tal como lo anunció hace una semana en su cuenta de Twitter, dio a conocer los ganadores de los "Premios a las Noticias Falsas".

El 17 de enero de este año, el magnate escribió por la red social que la premiación iba dirigida "a los medios de comunicación más corruptos y tendenciosos (…) ¡El interés y la importancia de estos premios es mucho mayor de lo que cualquiera pudiera anticipar!".

El mandatario implementó una encuesta, invitando a los usuarios a "coronar al rey de las noticias falsas".

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

CNN, The New York Times y The Washington Post fueron algunos de los medios "ganadores" de la parodia realizada por Trump, quien a través de su perfil publicó este jueves el listado y aseguró que "a pesar de una cobertura de medios muy corrupta y deshonesta, hay muchos grandes periodistas que respeto y muchas BUENAS NOTICIAS para que los estadounidenses estén orgullosos".

El artículo del economista, Paul Krugman, respecto a las consecuencias económicas de la victoria de Donald Trump y que aseguró que "nunca" se recuperaría su nivel, fue el elegido para encabezar la lista de los galardones.

La cadena ABC obtuvo el segundo lugar por la publicación que aseguraba que el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flyn, iba a declarar que el Presidente le ordenó establecer contacto con el Kremlin, información que fue retractada por el medio.

En total, CNN fue el medio que más "premios" ganó, cuatro de diez, lo sigue The New York Times con dos y finalmente The Washington Post, la revista Time, Newsweek y la ABC con uno cada uno.