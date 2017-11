Trump advierte que "no queda mucho tiempo" para encontrar el submarino argentino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que "no queda mucho tiempo" para encontrar con vida a los tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido desde el miércoles 16 de noviembre en el Atlántico.

"Hace tiempo que di la orden de ayudar a Argentina con la misión de búsqueda y rescate de su submarino desaparecido. 45 personas a bordo y no queda mucho tiempo. ¡Que Dios les acompañe a ellos y al pueblo de Argentina!", dijo Trump en Twitter.

I have long given the order to help Argentina with the Search and Rescue mission of their missing submarine. 45 people aboard and not much time left. May God be with them and the people of Argentina!