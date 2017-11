Trump advierte a Corea del Norte: "No nos subestimen y no nos pongan a prueba"

Donald Trump advirtió a Corea del Norte no subestimar ni poner "a prueba" a los gobiernos de Estados Unidos, Corea del Sur y a la comunidad internacional durante su intervención ante el Parlamento surcoreano.

"Hablo en nombre no solo de nuestros países, sino de todas las naciones civilizadas cuando le digo al Norte: no nos subestimen y no nos pongan a prueba. Defenderemos nuestra seguridad común, prosperidad compartida y sagrada libertad", afirmó Trump en un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional en Seúl.

"No permitiremos que ciudades estadounidenses sean amenazadas con la destrucción. Y no permitiremos que las peores atrocidades de la historia se repitan aquí, en esta tierra por la que luchamos y morimos", agregó en referencia a la Guerra de Corea y a las amenazas de Pyongyang contra territorio estadounidense.

Trump volvió a defender la exhibición de fuerza realizada por su país en la región con el despliegue de importantes activos militares y aseveró que quiere "la paz a través de la fuerza".

"EE.UU. nunca ha buscado el conflicto o la confrontación, pero no huiremos de ello", advirtió el Mandatario.

El Presidente estadounidense pidió a Rusia y China "implementar completamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (contra Corea del Norte), a reducir las relaciones diplomáticas con el régimen y a cortar todos los lazos de suministro comercial y tecnológico".