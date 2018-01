Trump a Kim Jong-un: Mi botón para lanzar misiles nucleares es más grande, más poderoso, y funciona

Luego que Kim Jong-un advirtiera a EE.UU. que "el botón para lanzar los misiles nucleares está aquí en mi escritorio" el presidente norteamericano Donald Trump recurrió a Twitter para responderle al líder de Corea del Norte:

Pese a las amenazas a Estados Unidos, el mensaje de Año Nuevo del régimen de Corea del Norte capturó la atención de los analistas al tener un tono más suave con sus vecinos de Corea del Sur, realizando un llamado a establecer conversaciones e incluso abrirse a la posibilidad de enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!