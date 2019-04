Tragedia en Perú: al menos 20 muertos por incendio de un bus en Lima

Al menos 20 muertos dejó el incendio de un bus interprovincial en el terminal Fiori emplazado en el distrito de San Martín de Porres de Lima, Perú.

Según informan medios peruanos, el fuego se inició por un desperfecto eléctrico que originó chispas en la parte trasera del vehículo que se alistaba a partir rumbo a Chiclayo.

Mientras los pasajeros trataban de escapar de las llamas, quedaron atrapados en el estrecho pasillo que conecta el primer y el segundo piso del bus, muriendo de asfixia.

En el operativo trabajaron ocho camiones de bomberos, quienes lograron rescatar a un total de siete pasajeros y trasladarlos al hospital Cayetano Heredia de la capital peruana.

Según la Superintendencia de Registros Públicos de Perú (Sunarp), el vehículo pertenece a la empresa Inversiones SAJY S.R.L., cuyos gerentes fueron identificados como Alejandro Shimabukuro Bravo, Alejandro y Yoshio Shimabukuro Gushiken.

