Tony Blair asegura que por la crisis del Brexit 'la única solución es el referéndum'

El rechazo al "Plan A" del acuerdo Reino Unido-Unión Europea para concretar el Brexit, se suma al más que posible rechazo al "Plan B" que vivirá el gobierno conservador de Theresa May en el parlamento. Por eso el ex primer ministro laborista Tony Bair se atrevió a entregar su receta para evitar la crisis del ejecutivo en su país.

"Algunas cosas han quedado ya claras. Y la más importante es que el acuerdo del Brexit de Theresa May no va a obtener el respaldo del parlamento. En segundo lugar, creo que no existe una mayoría clara respecto a ninguna otra alternativa", comentó el exjefe del gobierno en una conferencia de prensa.

Blair recomendó evaluar otro plebiscito y dijo que "comprendo las dudas y la ansiedad que genera la idea de un segundo referéndum, pero si no hay modo de acordar una salida y todo está bloqueado, y si hay amplio consenso en que no puede haber una salida de la UE sin acuerdo, creo que el referéndum es el único modo de resolver todo esto".

Sobre la negativa de la actual primer ministro Theresa May, el exlíder del Partido Laborista explicó que "el país ya lleva dividido dos años. Y hay cierta exageración en estos argumentos. Dicen los euroescépticos que volver a consultar a la ciudadanía sería una traición. Pero no estamos sugiriendo que se consulte a otra ciudadanía".

Informa El País que Blair agregó que "¡se trata de volver a preguntar a los británicos! Se trata de acudir a la gente, en medio de todo este enredo, para preguntarles de nuevo si creen que se trata de una buena idea ¿Eso es una traición? Un referéndum es el único modo de anular el resultado de otro. Sea cual sea la opinión que uno tenga sobre los refererendos, una vez hechos, solo puedes cambiar de idea por los mismos medios".

El otrora jefe del gobierno precisó sobre la fecha límite del 29 de marzo que "debemos comenzar a prepararnos para solicitar una extensión del artículo 50. Bien para preparar un segundo referéndum, bien para ganar claridad respecto a las opciones que se puedan negociar en vez del plan de Theresa May. Creo que esa extensión es inevitable".