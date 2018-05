Tiroteo en Texas: Policía halló bombas en escuela donde murieron ocho personas

El Distrito Escolar de Santa Fe, en el sureste de Texas, Estados Unidos, confirmó el hallazgo de artefactos explosivos tanto dentro y en los alrededores de la escuela donde mató con una escopeta a ocho personas.

"Se han encontrado dispositivos explosivos en la escuela secundaria y en las áreas adyacentes. Debido a la amenaza de estos artículos explosivos, los miembros de la comunidad deben estar atentos a paquetes sospechosos y a cualquier cosa que parezca fuera de lugar", escribió el Santa Fe ISD en un mensaje de Twitter.

#UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place.