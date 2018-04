Tiroteo en las oficinas centrales de YouTube movilizó a la policía local

Empleados de YouTube reportaron una balacera en la sede principal de la empresa de Alphabet (el nombre oficial de Google) en San Bruno, California.

La policía del condado aseguró que les avisaron de un tiroteo, y tuiteó que se está realizando 'una actividad policial' en Avenida Cherry 901, la sede de YouTube.

Uno de los empleados de la empresa, Vadim Lavrusik, escribió en Twitter que junto a varios trabajadores se parapetaron en una habitación del edificio, aunque posteriormente pudieron ser evacuados de forma segura.

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018