Theresa May: 'Si el Parlamento no apoya el Brexit nos arriesgamos a seguir en la Unión Europea'

La Primera Ministra de Inglaterra, Theresa May, volvió a presionar para que el Parlamento apoye el Brexit, medida que se votó hace unos años.

En una columna publicada por The Sunday Express, la autoridad aseguró que "si el Parlamento no quiere afrontar la incertidumbre de una salida sin acuerdo, en ausencia de otra propuesta sobre la mesa nos arriesgamos a no dejar la Unión Europea".

Respecto a cómo ayuda a la nación británica este trato, la premier británica escribió que "es beneficioso para todo el país. Recuperamos el control de nuestras fronteras, dejamos de enviarle dinero a Bruselas para poder preocuparnos de asuntos internos y asegura la integridad del Reino Unido".

Además, May criticó al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbin. "Él no está actuando por nuestro bien, en vez de entregarle a la gente lo que votaron, pretende dividirla para impulsar su propia carrera política".