Theresa May ofrece su cargo de primera ministra para concretar su plan del Brexit

La primera ministra británica decidió jugar su última carta para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May aseguró ante un grupo de diputados del Partido Conservador que renunciará si la Cámara de los Comunes aprueba su plan para el Brexit. "Estoy preparada para renunciar a mi puesto antes de lo que era mi intención, para poder hacer lo que creo que es mejor para el país", dijo la actual líder Tory.

Ante los rechazos en el parlamento a su propuesta de contrato para concretar el Brexit, la política de 62 años elige sacrificar su nombre para dar cumplimiento al plebiscito que determinó abandonar la comunidad internacional que reúne a 28 estados de Europa. "Sé que existe el deseo de una nueva estrategia, bajo un nuevo liderazgo, en la segunda fase de las negociaciones del Brexit. No seré un obstáculo", agregó May.

La primera ministra solicitó al Comité 1922 de los "tories" que la apoyen en una tercera votación -que podría ser el viernes- del acuerdo de retirada que obtuvo ante la UE. El mismo plan ya fue rechazado dos veces por Westminster, en medio de un juego parlamentario entre la oposición del Partido Laborista y de conservadores euroescépticos que buscan una ruptura más favorable para Inglaterra o sin pacto con Bruselas.

En medio de la apuesta final de May, el parlamento británico dio cuenta nuevamente este miércoles que la correlación de fuerzas no parece existir para el Brexit. Tras el anuncio de la potencial y condicionada renuncia de la primera ministra, la Cámara de los Comunes rechazó ocho alternativas al plan de ruptura con la Unión Europea. Por ahora no existe una opción viable al enredo y -además- se suma la búsqueda de un nuevo líder.