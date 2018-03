Theresa May descartó nuevo referéndum sobre el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, descartó la realización de un segundo referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), en una entrevista que concedió por escrito a varios periódicos europeos.



"Hay un mensaje que tengo que hacer llegar directamente a los lectores: no habrá segundo referéndum. Los ciudadanos británicos votaron a favor de abandonar la UE, y lo cumpliremos el 29 de marzo de 2019. Creo que es vital para la confianza de los ciudadanos en los políticos que respetemos su decisión, y la llevemos a la práctica", dijo.



May detalló que prometió al Parlamento británico que cuando las negociaciones hayan concluido "tendrá un voto importante sobre el acuerdo final con la UE lo antes posible", pero en ningún caso se hará una segunda consulta.



En los últimos meses el apoyo al Brexit ha caído en Reino Unido a la vista de las dificultades en la negociación de salida. Además, los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijeron claramente que los británicos podrían quedarse en la Unión si cambiaran de opinión.