Theresa May anunció su dimisión tras no lograr un acuerdo por el Brexit

Theresa May anunció que dejará de ser la primera ministra del Reino Unido el próximo 7 de junio, justo después de recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre los días 3 y 5 del mismo mes.

La miembro del Partido Conservador tomó la decisión de fracasar en sus intentos por lograr acuerdo para ejecutar la salida británica de la Unión Europea.

"Ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país", dijo May en un breve discurso, que terminó entre lágrimas.

"Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en ocupar el cargo, pero no seré la última", agregó.





A partir de su renuncia, May se mantendrá como primera ministra interina mientras da tiempo al Partido Conservador a poner en marcha una competición por su sucesión que se podría prolongar hasta ocho semanas.

El último intento de May por sacar adelante su plan del Brexit no contó con el apoyo de sus pares conservadores. La primera ministra había incluido en el texto la posibilidad de celebrar un segundo referéndum y de mantener con la UE una unión aduanera temporal para intentar lograr el apoyo de los diputados laboristas moderados. Las dos propuestas iban directamente en contra de los deseos del ala dura de su partido.

Hasta los ministros más fieles le comunicaron que no apoyarían en esta ocasión su propuesta y May se dio cuenta finalmente de que se había quedado sola. "Siempre lamentaré no haber sido capaz de sacar adelante el Brexit", dijo.

"Mi sucesor deberá lograr en el Parlamento el consenso que yo no he alcanzado, pero para ello todas las partes deberán estar dispuestas a comprometerse".