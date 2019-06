The Intercept revela que Moro influía en los fiscales para que sacaran comunicados en contra de Lula

El ministro de justicia brasilero Sergio Moro eligió a Estado de Sao Paulo para entregar su versión sobre la filtración de sus conversaciones con el equipo de fiscales que conducía el juicio en contra de Luiz Inácio Lula Da Silva. En la entrevista el exjuex aseguró que vive "un crimen en curso" y que "la tradición jurídica brasileña no impide el contacto personal y esas conversaciones entre jueces, abogados, delegados y fiscales".

Ante la polémica generada por las revelaciones, Moro recalcó que no piensa renunciar a su cargo, aunque por primera vez reconoció sobre los mensajes que "no tengo memoria de todo. Veo algunas cosas que pueden haber sido cosas que he dicho", para luego desafiar a los hackers que entreguen las pruebas a la policía o los tribunales y reiterar que se trata de "invasiones criminales" a los teléfonos de los fiscales.

En paralelo a la entrevista de Moro, The Intercept difundió un nueva parte del reportaje sobre el vínculo directo entre el coordinador de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, algunos integrantes del equipos de fiscales, como Carlos Fernando dos Santos Lima, con el juez que debía fallar sobre la implicancia de Lula. En esta entrega da cuenta de cómo el actual ministro incluso dirigía apoyos a su labor en comunicados de la fiscalía.

El texto del medio establece que "el exjuez pidió a los fiscales de la Lava Jato una nota de prensa para rebatir lo que calificó como 'showcito de la defensa de Lula tras la entrega del testimonio del expresidente en el caso del departamento triplex del Guarujá" y que "los fiscales acataron la sugerencia del actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, en otra evidencia de que Moro actuaba como una especie de coordinador informal".

La nueva publicación del sitio internacional manifiesta que "a diferencia de la defensa de Moro de que las comunicaciones eran banales y comunes", enfatiza que "esas conversaciones demuestran que Moro estaba sugiriendo estrategias para que los fiscales realizaran una campaña pública contra el propio reo que él estaba juzgando". El hecho se circunscribe a comunicaciones del 10 de mayo de 2017.

Según el texto de The Intercept el exjuez Sergio Moro solicitó al fiscal Santos Lima y al procurador Dellagnol que el equipo especial que investigaba el caso emitiera un comunicado público que defendiera su interrogatorio e hiciera énfasis en las eventuales contradicciones de Lula. Los asesores de comunicaciones del Lava Jato se manifestaron contrarios, pero finalmente la voluntad del ministro se impuso.