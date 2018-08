Terremoto sacude Indonesia y se emite alerta de tsunami

Un terremoto magnitud 7 en la escala de Richter fue registrado en la isla de Lombok, situada en el archipiélago de Indonesia.

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami y llamaron a los habitantes a dirigirse a lugares elevados "manteniendo la calma y sin pánico".

Por el momento, desde el gobierno de Indonesia no se ha informado de posibles víctimas o daños.

El sismo ocurre una semana después de que otro movimiento telúrico de magnitud 6,4 causara la muerte de 16 personas y dejara un saldo de 355 heridos en el mismo lugar.

La isla de Lombok se alzo a partir del volcán Rinjani, ubicado al este de Bali y sobre el llamado cinturón de fuego del Pacífico, el área de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Earthquake from Lombok has also been felt in Bali. Its impacted the building of the mall was failing apart. Im stilll shaking this is so scary #PrayForLombok pic.twitter.com/RyXMlT5bED