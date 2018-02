Terremoto 6.4 hace colapsar edificios en Taiwán

Un hotel de la localidad taiwanesa de Hualien colapsó tras un terremoto de magnitud 6.4 que afectó este martes a la zona noreste de la isla, según las primeras informaciones difundidas por las autoridades locales. Los primeros reportes hablan de, al menos, 100 heridos en primera instancia.

El sismo ocurrió después de que en los últimos días se hayan contabilizado hasta un centenar de movimientos de tierra en la zona, uno de ellos de magnitud 6.1. Las autoridades de Taiwán informan de que hay personas atrapadas y daños en edificios e infraestructuras a causa del terremoto.

Update: So far 29 casualties have been reported. Strong 6.5 earthquake hits eastern Taiwan’s Hualien City. Photos shared on Twitter and Weibo show extensive damage. @CGTN is keep updating the latest, click the link below for the live report. https://t.co/x8mXiYU0YN pic.twitter.com/Zg9rRH6vnZ