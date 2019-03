Terremoto 6.0 grados sacude a la costa de Japón

Un nuevo terremoto de 6.0 grados Richter se registró a 241 km de Kushiro, Hokkaidō, Japón, a las 00:22 horas de este sábado, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Prelim M6.0 Earthquake off the coast of Hokkaido, Japan Mar-02 03:22 UTC, updates https://t.co/KZKKI8MT3t