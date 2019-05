'Te vas a tragar con Coca Cola tu provocación': Univisión recuperó entrevista a Maduro

Durante estos últimos días, Univisión Noticias informó que pudo recuperar el video íntegro con la entrevista que realizó el periodista Jorge Ramos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, efectuado en el Palacio de Miraflores en febrero pasado.



En la instancia, se generó una incómoda reacción por parte del mandatario llanero, ya que el comunicador le entregó una lista con nombres de 400 de los 989 presos políticos.



Tras esto, Maduro le comentó que "vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca Cola tu provocación".



Tras varios meses, Univisión logró recuperar la entrevista completa, la cual será difundida durante este domingo en el programa Aquí y Ahora.



Además de dicho momento, también hay otro pasaje llamativo, como cuando Ramos le menciona que él "no es el presidente legítimo", añadiendo que "para ellos (el Parlamento venezolano) usted es un dictador".



Frente a aquello, Maduro sostuvo que "me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar".



Vale decir que la entrevista paró, luego de que el mandatario reaccionara al momento de que el periodista le mostrara a una persona comiendo desechos de la basura. Tras esto, el material grabado fue quitado y el equipo de prensa fue deportado.

.@jorgeramosnews revela cómo obtuvo la entrevista y presenta un fragmento de la conversación donde le pregunta a Maduro acerca de los presos políticos en #Venezuela. #LaEntrevistaCensurada pic.twitter.com/VVeChFn02P — Univision Noticias (@UniNoticias) 31 de mayo de 2019