TC de Alemania rechaza demanda de la ultraderecha y valida el plan migratorio de Merkel

La ultraderecha alemana buscaba derrotar al gobierno de centroderecha de Angela Merkel por las políticas de refugiados, pero no le resultó. El tribunal constitucional del país europeo rechazó la demanda del partido Alternativa Para Alemania (AfD), quienes reclamaban que el ejecutivo había afectados sus derechos constitucionales.

El reclamo de AfD era parte de su campaña antinmigración y buscaba que el organismo juridiccional determinara que el plan de la canciller alemana infringía sus derechos como integrantes del parlamento germano (Bundestag), al no ser consultados por el gobierno para fijar las normas de ingreso de extranjeros al país.

Informa El País que la demanda contra Merkel fue parte de la campaña electoral que realizaron los ultraderechistas. Los 92 diputados de AfD solicitaron en abril al tribunal constitucional que juzgara la decisión de mantener abierta la frontera con Austria en 2015, por donde ingresaron cientos de miles de personas solicitando asilo.

"Los demandantes no han sido capaces de acreditar suficientemente que las decisiones del gobierno en esta materia violaran o amenazaran directamente sus derechos", expresa el fallo y que declara "inadmisible" la demanda. El texto agrega que AfD no integraba el Bundestag en 2015 y sus derechos no podían ser lesionados.