Tailandia difunde las primeras imágenes de los niños tras el rescate

Las autoridades tailandesas han difundido este miércoles las primeras imágenes en el hospital de los 12 niños que estuvieron atrapados con su entrenador en la cueva de Tham Luang, en el norte de Tailandia, desde el 23 de junio. La operación de salvamento concluyó este martes con éxito en una carrera contra el agua y contra el tiempo y pese a abrumadoras dificultades técnicas.

"No sabemos si ha sido un milagro, la ciencia o qué. Los 13 jabalíes están fuera de la cueva", escribían los buzos militares tailandeses, unos de los protagonistas de la operación, en su página de Facebook al finalizar la tarea de salvamento. Los menores deben permanecer al menos una semana en el hospital de Chiang Rai, a unos 60 kilómetros de la cueva.

Aunque están en buen estado físico y mental, según han indicado las autoridades basándose en los informes del centro médico, nadie —ni siquiera sus padres, que solo pueden verles a través de un cristal— puede estar en contacto directo con ellos por el momento. Su sistema inmunológico está tan debilitado tras nueve días sin comer y 17 en la cueva que los médicos temen que cualquier contacto pueda contagiar alguna enfermedad.

Tras los primeros exámenes, los ocho primeros rescatados han estado caminando y charlando entre ellos. Y, sobre todo, comiendo. Según los responsables del hospital, los menores han estado pidiendo constantemente más comida. Inicialmente se les ha sometido a una dieta blanda, aunque los que llegaron primero ya han pasado a los sólidos. Lo que ninguno ha podido hacer todavía es comer comida especiada, pese a que el picante es uno de los ingredientes característicos de la cocina tailandesa.

En este enlace puedes consultar todas las fotografías.

THREAD: Here’s some videos from the Thai gov of the rescued boys inside the hospital. This is the first time we’ve seen them since they were taken out of the cave. They look to be in remarkable shape considering what they went through, and docs say they are healthy. Amazing. pic.twitter.com/5zjUlqAI8R — Matt Rivers (@MattRiversCNN) July 11, 2018

Video shows parents on the other side of a glass partition waving to their kids. The boys are in quarantine for a week or so. Parents could be allowed into the room in the coming days while wearing special protective clothing. pic.twitter.com/F8Ea9pcJ1D — Matt Rivers (@MattRiversCNN) July 11, 2018

Tears of happiness from relatives seeing their kids for the first time in weeks. pic.twitter.com/Rzw7Cs3yEX — Matt Rivers (@MattRiversCNN) July 11, 2018

In this you can see the kids flashing their pinkies, index fingers, and thumbs at the camera—aka I Love You in sign language and commonly used in Thailand to suggest “I’m good, I’m good!” pic.twitter.com/Tw6wLfWNXT — Matt Rivers (@MattRiversCNN) July 11, 2018