Suspenden ejecución en Estados Unidos por problemas en las venas del condenado

El estado de Alabama, en Estados Unidos, suspendió la ejecución de Doyle Lee Hamm, condenado a muerte por asesinar al recepcionista de un motel durante un atraco en 1987, al parecer por no hallar una vena para la inyección.

Un vocero del Departamento de Correcciones de Alabama, Jeff Dunn, explicó que la suspensión fue consecuencia de la falta de tiempo del equipo médico para empezar el procedimiento.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, no obstante, había dado luz verde a la ejecución con un plazo superior a las tres horas sobre la medianoche, que era el límite establecido en los protocolos.

El abogado de Hamm, Bernard Harcourt, escribió en Twitter que los verdugos "probablemente no pudieron hallar una vena" para administrar la inyección letal por el estado de salud del preso.

After 2 1/2 hours waiting outside the execution chamber, ADOC cancels the execution. They probably could not find a vein, as we had insisted since July. Unconscionable. Simply unconscionable. Now at gas station with Doyle‘s brother, Danny, where they dropped us off. Unimaginable! pic.twitter.com/qg6gyMfhF4