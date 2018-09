Supertifón Mangkhut llega hasta China y pone en riesgo dos centrales nucleares

El supertifón Mangkhut, considerado el más grave del año, continúa moviéndose hacia el noroeste tras asolar Filipinas, Macao y Hong Kong y pone en riesgo dos centrales nucleares de China.

Se trata de Taishan y Yangjiang, esta última con cinco reactores de 1.086 megavatios y un sexto en proceso de construcción. Sus trabajadores aseguraron este domingo que se prepararon para recibir el impacto.

Según consigna El País, al menos cuatro personas han muerto desde la llegada del fenómeno atmosférico en China: tres por caídas de árboles en Cantón y otro por derrumbe de una estructura en Dongguan.

El supertifón aterrizó el domingo alrededor de las 17:00 hora local (6:00 hora de Chile) en la ciudad de Jiangmen, Guangzhou, con vientos de hasta 162 kilómetros por hora. De esta provincia ya han sido evacuadas casi 2,5 millones de personas.

Horas antes, Mangkhut pasó por Macao y Hong Kong, donde dejó cuantiosos destrozos y unas 213 personas heridas. En esta zona, el ciclón alcanzó vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora y ráfagas máximas de 242 kilómetros por hora.

Previamente, en su paso por el norte de Filipinas, se registraron al menos 65 muertos. 30 de ellos son mineros que quedaron atrapados tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Itogon. Otras 43 personas continúan desaparecidas.

Se espera que el fenómeno pierda fuerza en la medida que penetre el continente asiático.

Corrected animation of GPM's overpass of #SuperTyphoonMangkhut from 9/13/18 pic.twitter.com/JrjGwhX0Xb