Sujeto estrelló un vehículo contra el Parlamento británico en Londres

Un sujeto estrelló un vehículo contra las barreras de seguridad del Parlamento británico y dejó dos peatones heridos.

Según informó El País, el conductor de unos 20 años iba solo, fue detenido por agentes de la policía en el lugar y será investigado por incidente terrorista.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

El hecho ocurrió a las 3:37 hora de Chile (7:37 hora local). Se acordonó la zona y se cerró la estación de metro Westminster.

En marzo del 2017, el mismo lugar fue objeto de un macabro ataque terrorista donde un sujeto atropelló con un todoterreno a una serie de transeúntes y luego atacó con un cuchillo a agentes que vigilaban el parlamento.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.