Suiza prohibió hervir vivas a las langostas

A partir de marzo de 2018 entrará en vigencia una ley en Suiza que prohíbe la práctica culinaria de hervir vivas a las langostas.

Esto significa que en el país europeo todas las langostas o crustáceos en general que se preparen tendrán que ser matados antes de cocinarlas.

Además, la ley prohibirá mantener o transportar crustáceos vivos congelados o en agua con hielo.

As part of an overall animal protection reform, the Swiss government has banned the common practice of boiling live lobsters. It must be assumed that these animals are sentient and therefore must not be allowed to suffer unnecessarily, the cabinet announced on Wednesday. Despite widespread criticism from the Swiss culinary industry, the cabinet insists on this change.