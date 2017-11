Steven Seagal fue acusado de abuso sexual por la protagonista de "The Good Wife"

Otro caso más remece a Hollywood. Steven Seagal fue acusado de abuso sexual por la ganadora de un Globo de Oro, Julianna Margulies, quien aseguró que el actor la habría intentado acosar sexualmente en una habitación de hotel.

La protagonista de "The Good Wife" reveló que la situación se dio en el marco de las grabaciones de "Furia Salvaje", en 1991 y cuando ella tenía 23 años.

Sobre aquello, la actriz relató que "viví en Brooklyn, entonces le dije (a la directora que la citó): 'Oh, no hago eso. No viajo. No tengo dinero para un taxi'. Y no tenía. Y le dije: 'Y no tomo el metro tan tarde en la noche'. Entonces ella me dijo: 'No te preocupes, te reembolsaremos. Además, yo estoy aquí, una mujer".

Posteriormente y al llegar al hotel, Margulies se encontró con Seagal en su habitación. El hombre estaba solo y portando un arma.

"Él se aseguró de que yo la viera. menos mal que pude salir ilesa, pero con mucho miedo del lugar", agregó.

Julianna recién se atrevió a contar lo sucedido con Seagal 26 años después.