Soldado se robó un tanque en Estados Unidos y desencadenó caótica persecución

La policía del estado de Virginia logró arrestar a un teniente de la base de la Guardia Nacional de Fort Pickett que se había robado un tanque y había desatado una caótica persecución en el pueblo de Blackstone.

Según informó la radio WTVR, televisora afiliada a CSN, el vehículo de combate blindado fue escoltado por policías desde el condado de Nottoway hasta el centro de Richmond. Afortundamente no hubo accidentes ni lesionados y el sospechoso fue detenido.

De acuerdo a Military Today, se trata de un modelo M577, un vehículo de transporte de tropas de 11,6 toneladas y su blindaje le permite protegerse de armas de fuego pequeñas y metrallas de artillería.

Este tipo de diseños es considerado anticuado. Tuvo un uso intensivo durante la Guerra de Vietnam y hoy está siendo eliminado lentamente de las fuerzas armadas estadounidenses.

