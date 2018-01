Sobreviviente de Auschwitz: "Logré convencer a Mengele para que me dejase vivir"

Un anciano visita una exposición en el centro Arte Canal en Madrid. Su mirada se centra en un zapato rojo de una prisionera del campo de exterminio, en el que los nazis asesinaron a 1,1 millones de personas. Con voz débil dice: "Aún no sé por qué nos hicieron esto". Noah Klieger -nacido en 1926- fue invitado antes del Día de Conmemoración del Holocausto. La ONU lo fijó en 1985 para el 27 de enero, día en que los soviéticos liberaron en 1945 a 7.000 prisioneros que quedaban en Auschwitz, con un mensaje a Moscú: "Es un campo de tamaño inmenso. Los alemanes han huido".

Klieger relata que estuvo en Auschwitz del 18 de enero de 1943 al 17 de enero de 1945. Su día empezaba a las seis de la mañana "con una ducha, siempre fría, aunque afuera hiciera 20 grados bajo cero. No te secabas, sino que pasabas al desayuno: una bebida negra que llamaban café y un pan negro húmedo. Trabajábamos 11 horas, te pegaban y te decían: más rápido, más rápido. Por la tarde nos daban una sopa horrorosa. Los domingos descansábamos y teníamos un trozo de salchicha que no era de carne y una cucharada de mermelada. Padecíamos disentería o tifus. A los que se quedaban sin fuerzas los mandaban a la cámara de gas".





Informa El Páis que el horror tuvo su clímax al encontrarse con Josef Mengele. Era el médico que decidía quién podía seguir con vida o ser liquidado. Klieger recordó aquel momento: "Necesitaría otros 50 minutos para describirlo… logré convencerle de que me dejara vivir, él era muy teatral". Fue uno de los "milagros" dice Klieger, que le permitieron sobrevivir, y por eso prometió dedicar su vida a contarlo. "Tengo 91 años, no me queda mucho, pero mientras pueda lo seguiré haciendo", explica.

Cuando la II Guerra Mundial estaba por acabar, Klieger fue trasladado a otros campos. Superó algunas de las llamadas marchas de la muerte: "En la primera, caminamos cuatro días. Luego nos metieron en grupos de 150 en vagones. No teníamos espacio, pero con los días lo hubo por los muertos". El destino fue Mittelbau-Dora, donde los nazis perfeccionaban sus misiles. Al llegar ocultó su número de prisionero y se declaró un detenido político francés "porque no los mataban". Después simuló ser un mecánico, para estar con los operarios y tener "algo más de comida y una hora menos de trabajo".

"El 4 de abril nos sacaron de allí por los bombardeos aliados", relata Klieger. Entonces, padeció otra marcha de la muerte. "Diez días caminando, sin comer. De 4.000 llegamos 600 a Ravensbrück, donde nos pusieron a cavar zanjas, pero no teníamos fuerzas, así que apaleaban hasta la muerte a los débiles". El 29 de abril fue liberado.