Siete sujetos violaron a un hombre en Argentina y lo compartieron por redes sociales

Siete sujetos violaron a un hombre de 25 años en Argentina, y un video que se viralizó en redes sociales es clave para el caso.

Según el diario La Voz, la víctima estaba bebiendo alcohol en una reunión con amigos cuando fue brutalmente atacado en la localidad de Sebastián Elcano, en Córdoba.

"Lo atan de las manos, se burlan, lo tratan como si fuese un cordero, como a un animal", reveló Vanesa, la hermana de la víctima, al mismo medio trasandino.

El hecho ocurrió el 16 de febrero, pero la víctima -quien tiene una hija menor y que trabaja en la municipalidad- guardó silencio por vergüenza, hasta que el video se hizo viral en Facebook.

Tras el abuso, los atacantes llevaron al muchacho borracho a su casa y le dijeron a su familia que se había caído de la bicicleta. Por eso los golpes y los raspones.

Vanesa dijo que su hermano todavía está conmocionado por el hecho y "no quiere hablar del tema". Como la localidad es tan pequeña, Vanesa dijo que "todo el mundo vio el video".

Investigación de los acusados

El abogado Carlos Nayi, a cargo de la defensa de la víctima, aseguró que "están todos identificados, pero no detenidos. Aspiro a que sean detenidos, el hecho lo amerita y estos sujetos están en una situación de peligro social".

Además, la víctima tiene retraso madurativo. "No está en la misma situación de otra persona, él no puede defenderse, no se puede comunicar como cualquier otro".

Según la fiscal a cargo del caso, Fabiana Pochettino, "algunos violaron, otros filmaron y están los que incitaban a que el hecho sucediera", explicó. Actualmente está esperando el resultado de pericias a los celulares de los imputados, para determinar cuál es el grado de participación de cada uno.