Servicios de inteligencia de EE.UU. ocultan información a Trump por desconfianza

Los servicios de espionaje de Estados Unidos están privando de información a Donald Trump, su superior jerárquico, por temor a que filtre datos sensibles para la seguridad del país, informó The Wall Street Journal, citando fuentes anónimas de inteligencia.

Al Presidente le estarían restringiendo detalles sobre fuentes y métodos de investigación, incluyendo las vías de obtención de información sobre gobiernos extranjeros.

"Nada indica que esté teniendo un reporte adecuado de lo que se hace", afirma una fuente no identificada citada por el periódico.

The Wall Street Journal expone que siempre ha ocurrido que los servicios de espionaje reserven parte de sus investigaciones en sus informes a la presidencia, pero con objeto de asegurar a sus fuentes o de no dañar sus estrategias de inteligencia, no por desconfianza hacia el líder del país.

En menos de un mes en la Casa Blanca, Trump está envuelto en una crisis de credibilidad acelerada que estalló este lunes con la dimisión de Michael Flynn, exconsejero de Seguridad Nacional, por haber hablado con el embajador ruso, Sergei Kislyak, durante la transición presidencial y haber ocultado a altos cargos del gobierno información sobre dichas conversaciones, entre ellos al vicepresidente Mike Pence.

PosteriormenteThe New York Times reveló que miembros de su equipo electoral mantuvieron contactos con el Kremlin y con espías rusos durante la campaña presidencial. Justo en ese periodo, de acuerdo con investigaciones oficiales de EE UU, los servicios de inteligencia rusos intercedieron por medio de espionaje cibernético -hackeos- para tratar de perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton y favorecer al republicano Trump.