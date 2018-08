Senado argentino rechaza proyecto de ley para la legalización del aborto libre

Luego de 16 horas de debate, el Senado argentino rechazó esta madrugada el proyecto de ley para la legalización del aborto libre y el tema no podrá volver a ser tratado en lo que resta de 2018.



Pese a haber pasado la primera prueba en Diputados hace algunas semanas, las autoridades trasandinas se manifestaron en contra del proyecto con 38 votos en contra y 31 a favor, donde la mayoría de los sufragios rechazando la medida (17) fueron del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri.



Desde el gobierno evalúan impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de la reforma del Código Penal que enviarán este mes al Congreso.



"No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia", había manifestado Macri antes de la maratónica jornada que le dijo no a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.