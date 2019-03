Se descartó la presencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Donald Trump ni sus asesores se coordinaron con el Gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016, de acuerdo a las conclusiones entregadas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr.

La investigación estuvo a cargo de Robert Mueller, fiscal especial del departamento de Defensa y exdirector del FBI.

Si bien no hubo evidencia contundente de que el Presidente obstruyera a la justicia, el informe tampoco lo exonera de acuerdo a información de The New York Times.

Para congresistas del Partido Demócrata, en todo caso, es necesario que se publique completo el reporte de Mueller, lo que puede generar una batalla legal entre el Congreso y la Justicia.

Trump, desde que fue electo, atacó constantemente las indagaciones, asegurando que buscaban de cualquier forma revertir su victoria.