Sacerdote holandés reveló su homosexualidad en plena misa

El sacerdote católico Pierre Valkering, vestido con una casulla rosa, aprovechó que oficiaba su tradicional misa de los domingos, en Ámsterdam, para informarles a sus feligreses que es homosexual. El religioso holandés, de 57 años, fue suspendido de sus funciones por el obispado de Haarlem.

Valkering, con 25 años de labor pastoral, confesó su orientación sexual la misma semana en que sale a la venta su autobiografía. En la solapa del libro, se explica que en el texto "da cuenta de sus relaciones sexuales y su adicción al porno, las saunas y los locales nocturnos".

En una entrevista con Gaykrant, la publicación más importante de temática LGBTI en Holanda, el hombre afirmó que Dios le dio la fuerza para cumplir con el celibato que exige la vida religiosa.

"La voz del Señor me dio la fuerza para seguir adelante (…) y el sacerdocio era también una vía de escape para no tener que vivir la homosexualidad (…) aparte del aspecto teatral de la liturgia que es muy atractivo. Esa misma voz del Señor me ha ayudado a contarlo ahora", dijo.

Valkering criticó a la Iglesia, "que pierde fieles y tiene mala imagen por culpa de los abusos sexuales, su trato a la mujer y la homofobia". "Muchos clérigos son homosexuales y no quieren que nadie lo sepa. Por eso se revuelven contra ello", afirmó.