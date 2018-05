Rosa María Payá: "No cambió quienes realmente ejercen el poder en Cuba"

Rosa María Payá, disidente cubana y presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, aseguró que la llegada de Miguel Díaz-Canel a la presidencia de la isla no significará ningún avance, porque "no cambió quienes realmente ejercen el poder en Cuba".

"La constitución cubana, que fue impuesta, deja muy en claro que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad y el Estado. Quien permanece hoy al mando del Partido Comunista es Raúl Castro, su familia y estos generales que están también al mando del ejército, quienes son los dueños de las corporaciones militares, quienes están a la cabeza del sistema de inteligencia de mi país", dijo Payá en ADN Hoy.

La activista, hija del fallecido Osvaldo Payá, afirmó que, sobre todo entre los jóvenes, existe un creciente rechazo al gobierno revolucionario. "Lo detectamos en el boicot el (último) proceso electoral. Más de un millón de cubanos boicotearon las elecciones en un país donde no votar te puede costar el trabajo", dijo.

"Los cubanos quieren cambios y saben que no es el castrismo de donde vienen los cambios (…) Se acabó el encantamiento o el hechizo, que pudo haber vivido incluso América Latina hace algunos años, con esta gran mentira que vendió el castrismo como revolución", agregó.

Sin embargo, al ser consultada sobre la ausencia de un movimiento masivo de disidencia contra las autoridades, Payá reconoció que "lo del millón de personas en la calle no ha sucedido”. “Pero no significa que no vaya a suceder", afirmó

"Y no significa que gran parte de la ciudadanía cubana no haya estado en todo momento en rebeldía contra esa opresión. Estamos hablando de un país que, en 60 años, hay más de 50 mil prisioneros políticos, donde hay más de 6 mil asesinatos políticos", agregó.

Además, declaró que los cubanos pueden sentir temor a un cambio, pero que "la mayoría de nosotros estamos convencidos de que lo que necesitamos es la libertad para construir ese país en el que podamos tener un sistema de salud y educación de excelencia de verdad y no solamente en el marketing del castrismo cubano".