Revelan primeras imágenes del ataque militar contra Siria

Luego de la decisión de atacar a Siria por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, comenzaron a viralizarse las primeras imágenes sobre la ofensiva militar.



En los registros, se observa el resguardo que han tomado los ciudadanos de Damasco tras el anuncio de Donald Trump, presidente norteamericano, además de los primeros misiles lanzados.



#Syria People in Syria running for cover under the attack pic.twitter.com/eJxeu89qNI