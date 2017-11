Revelan intercambio de mensajes entre hijo de Donald Trump y WikiLeaks

Donald Trump hijo, el primogénito del presidente de Estados Unidos, intercambió varios mensajes privados a través de Twitter con la plataforma Wikileaks durante y después de la campaña electoral, según publicó la revista The Atlantic, que accedió al contenido de varias de esas misivas.

En ellas, la organización fundada por Julian Assange anima al joven a difundir sus filtraciones, aconseja que el entonces candidato presidencial cuestione el resultado de la elección si pierde y hasta pide ayuda para que Assange se convierta en el embajador australiano en Estados Unidos.

Trump junior reaccionó a la publicación publicando en su cuenta de Twitter los pantallazos de todas las conversaciones por mensaje directo con Wikileaks, en posesión del Congreso, recalcando que solo les responde en tres ocasiones y criticando la "filtración selectiva" de los mensajes por parte de algún congresista. En su compilación figuran algunos nuevos. El 3 de octubre de 2016 Wikileaks le anima a difundir una filtración sobre Hillary Clinton y el hijo de Trump le responde que ya lo ha hecho. Y añade: "Es alucinante cómo se libra de todo". Acto seguido pregunta: "¿Qué hay detrás de la filtración de este miércoles que sigo leyendo?".

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA